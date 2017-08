NAPOLI-ATLETICO MADRID STREAMING, DOVE VEDERE IN DIRETTA AUDI CUP – Napoli-Atletico Madrid è l’amichevole in programma oggi, martedì 1 agosto 2017, alle ore 17.45 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera. La partita sarà valida come semifinale dell’Audi Cup 2017, il quadrangolare organizzato da Audi.

La gara vedrà contrapposte gli uomini di Maurizio Sarri a quelli di Diego Pablo Simeone. La vincente sfiderà poi a sua volta, domani, la vincente di Bayern Monaco-Liverpool (in programma in serata), mentre la perdente affronterà a sua volta la perdente dell’altra sfida per il terzo posto della mini-competizione.

Il Napoli arriva alla prima vera sfida internazionale della sua preparazione dopo aver affrontato gradualmente squadre come Bassa Anaunia, Trento, Carpi e quindi Chievo Verona. L’Atletico Madrid si prepara invece all’inizio della Liga, il prossimo 19 agosto, quando sarà impegnata contro il Girona.

Qui di seguito ecco le informazioni per vedere Atletico Madrid-Napoli in streaming gratuito ed in diretta tv. La gara, come tutta l’Audi Cup 2017, sarà una esclusiva di Sky Sport che trasmetterà la partita a partire dalle ore 17.45 sulle frequenze satellitari tramite i canali Sky Sport 1 e Sky Supercalcio, anche in HD. Non è tutto, perché la partita potrà essere seguita su tutti i device pc, tablet e smartphone con sistemi operativi iOs, Android e Windows Mobile tramite l’app Sky Go.

Napoli-Atletico Madrid, probabili formazioni Audi Cup:

Napoli (4-3-3): Reina; Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic (Albiol), Hysaj; Hamsik, Jorginho, Allan (Zielinski); Ounas (Callejon), Mertens, Insigne.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak, Juanfran, Godin, Savic, Filipe Luis, Koke, Gabi, Fernandez, Carrasco, Greizmann, Torres.