Napoli, avvocato club: “Higuain paghi le spese processuali”

ROMA – “Il Napoli ogni tre mesi è sottoposto alle verifiche Covisoc che in 3 anni nessuno si sia accorto di questi 2,5 milioni non versati? La società poi non avrebbe potuto iscriversi al campionato senza aver pagato queste cifre. Per questo abbiamo chiesto la condanna di Higuain a pagare tutte le spese processuali di questa causa che non doveva esistere”. Lo ha detto Mattia Grassani, legale del Napoli, commentando il lodo che vede il club azzurro opposto a Higuain, che chiede 2,5 milioni di premi, contributi ed emolumenti non corrisposti.

Ieri si è svolto l’arbitrato ma, dopo quattro ore di discussione, le parti non hanno trovato un accordo e anzi Grassani contrattacca: “C’è stato un confronto articolato, molto lungo. Il collegio ha approfondito il tema, molto complesso anche a causa del comportamento processuale del calciatore, che ha chiesto per emolumenti e premi per 681mila euro. Il Napoli si è costituito e ha risposto dicendo che ha ricevuto il dovuto, poi il signor Higuain a giugno ha quadruplicato la cifra”.