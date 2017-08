NAPOLI-BAYERN MONACO STREAMING, DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV – Sconfitto 2-1 in rimonta dall’Atletico Madrid, il Napoli giocherà la finalina per il terzo posto contro i padroni di casa del Bayern Monaco, travolti 3-0 dal Liverpool.

La sfida tra la squadra di Sarri e quella di Ancelotti si giocherà oggi, mercoledì 2 agosto alle ore 17:45, sempre all’Allianz Arena, dove sono state disputate tutte le partite della competizione. Il match sarà visibile su Sky Sport 1 HD e Sky Supercalcio HD. La gara sarà inoltre disponibile in streaming grazie al servizio Sky Go (clicca qui).

E’ molto probabile che Sarri operi diversi cambi rispetto alla formazione schierata contro l’Atletico Madrid. Indisponibile Ounas, che ha riportato una distorsione alla caviglia.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri.