NAPOLI-BOURNEMOUTH STREAMING, DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV – Il Napoli affronterà, in trasferta, gli inglesi del Bournemouth. I rossoneri sono approdati per la prima volta nella loro storia in Premier League nel 2015 e non l’hanno più lasciata. Anche nello scorso campionato, infatti, la squadra allenata da Eddie Howe è reduce da una buona stagione con il nono posto in classifica nella massima serie inglese. L’appuntamento è in programma il 6 agosto alle ore 20.30 (ora italiana).

La sfida Napoli-Bournemouth sarà visibile in pay-per-view su Mediaset Premium e Sky. Nel primo caso appuntamento su Premium Calcio 1, nel secondo su Sky Calcio 1. In streaming su Premium Play e SkyGo.

Sarri dovrebbe proporre tutti i titolari della nuova stagione dopo il turnover obbligato contro Atletico e Bayern, viste le due gare giocate in due giorni. In avanti ci sarà Mertens insieme a Insigne e Callejon, in difesa spazio a Koulibaly e a centrocampo a Zielinski.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Ghoulam, Koulibaly, Albiol, Hysaj; Zielinski, Hamsik, Jorginho; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri