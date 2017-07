Napoli-Chievo streaming – diretta tv, dove vederla (orario amichevole)

Napoli-Chievo IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Napoli-Chievo Verona (orario 21.00) verrà trasmessa in diretta tv su Mediaset Premium e in diretta streaming su Premium Play.

Trento-Napoli in diretta su Premium Sport HD alle ore 21.00 sabato 15 luglio

Telecronaca: Alessandro Iori

Napoli-Carpi in diretta su Premium Sport 2 HD alle ore 21.00 martedì 18 luglio

Telecronaca: Simone Malgutti

*Napoli-Chievo in diretta su Premium Calcio 1 HD alle ore 21.00 sabato 22 luglio

Telecronaca: Gianluca Prudenti

*Bournemouth-Napoli in diretta su Premium Calcio 1 HD alle ore 20.30 domenica 6 agosto

Telecronaca: Ricky Buscaglia

*Napoli-Espanyol in diretta su Premium Calcio 1 HD alle ore 21.00 giovedì10 agosto

*La partita sarà acquistabile solo in OPPV (Ordered Pay Per View), tramite telefono

o SMS.

Napoli, 28 i convocati per il ritiro di Dimaro: l’elenco – Sono 28 i convocati da Maurizio Sarri per il ritiro estivo 2017 del Napoli a Dimaro, dal 5 al 25 luglio.

Questo l’elenco completo diviso per ruoli:

PORTIERI: Reina, Sepe, Rafael, Contini

DIFENSORI: Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Maggio, Chiriches, Tonelli, Maksimovic, Strinic

CENTROCAMPISTI: Allan, Jorginho, Hamsik, Zielinski, Diawara, Rog, Giaccherini

ATTACCANTI: Callejon, Mertens, Insigne, Milik, Ounas, Pavoletti, Zapata, Leandrinho.