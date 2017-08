NAPOLI – Brutta notizia per il Napoli a poche ore dalla sfida di ritorno di Champions League contro il Nizza. Come spiega Il Corriere dello Sport, il belga ha rimediato una botta al piede sul finale della partita con l’Hellas Verona e ha lasciato l’allenamento alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League con il Nizza.

Prima ha avuto un colloquio con Maurizio Sarri, poi si è fermato dopo pochi minuti di seduta aperta alla stampa.

L’attaccante dovrebbe partire per l’attesa trasferta in Costa Azzurra con i compagni (alle 19 la conferenza stampa) ma la sua presenza in campo è in forte dubbio.