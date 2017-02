Napoli-Genoa diretta, formazioni ufficiali dalle 20.30

NAPOLI – Napoli-Genoa, ore 20.45 – la diretta live della partita valida come anticipo del campionato italiano di calcio di Serie A.

Probabili formazioni di Napoli-Genoa, anticipo della 24ma giornata di Serie A, in programma stasera. Napoli (4-3-3): 25 Reina, 11 Maggio, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam, 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik, 4 Giaccherini, 14 Mertens, Insigne. (22 Sepe, 1 Rafael, 21 Chiriches, 19 Maksimovic, 3 Strinic, 42 Diawara, 20 Zielinski, 30 Rog, 32 Pavoletti, 99 Milik). All.: Sarri. Indisponibili: 62 Tonelli. Squalificati: Hysaj e Callejon. Diffidati: Koulibaly.

Genoa (3-4-2-1): 23 Lamanna; 24 Munoz, 8 Burdisso, 3 Gentiletti, 22 Lazovic, 44 Veloso, 15 Hiljemark , 93 Laxalt,11 Palladino, 27 Pandev, 9 Simeone. (83 Rubinho, 38 Zima, 21 Orban 16 Beghetto, 4 Cofie, 2 Edenilson, 32 Morosini, 94 Cataldi, 30 Rigoni, 17 Taarabt, 51 Pinilla, 99 Ninkovic). All: Juric. Squalificati: Izzo. Diffidati: Laxalt. Indisponibili: Biraschi, Perin, Ntcham. Arbitro: Giacomelli di Trieste Quote Snai: 1,30; 5,50; 9,50.



Il Napoli allo Stadio San Paolo affronta il Genoa e cercherà di mantenere vive le ambizioni in campionato. Pronostico schiacciatissimo sul segno ‘1’, offerto dai quotisti Snai a un modesto 1,30. La vittoria del Genoa, che ha raccolto solo due punti nelle ultime otto partite di campionato, è pagata a 9,50; un pareggio, come quello strappato dal Palermo al San Paolo due settimane fa, vale 5,50. I quotisti prevedono un’altra partita con molte reti e piazzano l’Over a 1,42.

Ormai ha preso il passo dei grandi bomber ed è a un solo centro dalla vetta della classifica cannonieri: ora Dries Mertens ha una nuova occasione per incrementare il bottino. La quota per un suo gol è bassina: 1,75. Se dovesse essere proprio lui a fare l’1-0, come già accaduto cinque volte in questo campionato, la rete pagherebbe quattro volte la scommessa. Il Genoa punta su Simeone: delle 10 reti segnate dal ‘Cholito’, ben 7 hanno aperto le marcature: un altro exploit si gioca a 12.