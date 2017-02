Napoli-Genoa streaming – diretta tv, dove vederla

NAPOLI-GENOA IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Napoli-Genoa (ore 20.45), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Probabili formazioni di Napoli-Genoa, anticipo della 24ma giornata di Serie A, in programma stasera. Napoli (4-3-3): 25 Reina, 11 Maggio, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam, 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik, 4 Giaccherini, 14 Mertens, Insigne. (22 Sepe, 1 Rafael, 21 Chiriches, 19 Maksimovic, 3 Strinic, 42 Diawara, 20 Zielinski, 30 Rog, 32 Pavoletti, 99 Milik). All.: Sarri. Indisponibili: 62 Tonelli. Squalificati: Hysaj e Callejon. Diffidati: Koulibaly.

Genoa (3-4-2-1): 23 Lamanna; 24 Munoz, 8 Burdisso, 3 Gentiletti, 22 Lazovic, 44 Veloso, 15 Hiljemark , 93 Laxalt,11 Palladino, 27 Pandev, 9 Simeone. (83 Rubinho, 38 Zima, 21 Orban 16 Beghetto, 4 Cofie, 2 Edenilson, 32 Morosini, 94 Cataldi, 30 Rigoni, 17 Taarabt, 51 Pinilla, 99 Ninkovic). All: Juric. Squalificati: Izzo. Diffidati: Laxalt. Indisponibili: Biraschi, Perin, Ntcham. Arbitro: Giacomelli di Trieste Quote Snai: 1,30; 5,50; 9,50.

Il Napoli allo Stadio San Paolo affronta il Genoa e cercherà di mantenere vive le ambizioni in campionato. Pronostico schiacciatissimo sul segno ‘1’, offerto dai quotisti Snai a un modesto 1,30. La vittoria del Genoa, che ha raccolto solo due punti nelle ultime otto partite di campionato, è pagata a 9,50; un pareggio, come quello strappato dal Palermo al San Paolo due settimane fa, vale 5,50. I quotisti prevedono un’altra partita con molte reti e piazzano l’Over a 1,42.

Ormai ha preso il passo dei grandi bomber ed è a un solo centro dalla vetta della classifica cannonieri: ora Dries Mertens ha una nuova occasione per incrementare il bottino. La quota per un suo gol è bassina: 1,75. Se dovesse essere proprio lui a fare l’1-0, come già accaduto cinque volte in questo campionato, la rete pagherebbe quattro volte la scommessa. Il Genoa punta su Simeone: delle 10 reti segnate dal ‘Cholito’, ben 7 hanno aperto le marcature: un altro exploit si gioca a 12.

”Non c’è nulla di vero. Voglio chiedere al mio avvocato se ci sono gli estremi per fare una querela”. Maurizio Sarri risponde così, in conferenza stampa, ad una domanda sulla ipotesi formulata da qualche organo di informazione relativa a un suo contatto con la Juventus per sedere sulla panchina dei bianconeri il prossimo anno.