Napoli, poker al Carpi: le reti di Callejon, Ounas e Milik

TRENTO – Terza vittoria consecutiva in amichevole del Napoli che batte il Carpi 4-1 sul campo di Trento. Una prestazione non proprio spettacolare quella della squadra di Sarri che soltanto nel finale riesce a superare gli emiliani, fino poi a dilagare negli ultimi minuti di gioco.

Sarri schiera in pratica tutti gli uomini di cui dispone, avvicendandoli nei due tempi di gioco. Nella prima parte della gara i partenopei vanno in vantaggio dopo 7′ con un bel gol di Callejon e per il resto del primo tempo trovano il modo di fallire un buon numero di occasioni per raddoppiare. La ripresa si apre con un grave errore difensivo di Tonelli che concede a Malcore la possibilità di pareggiare con una splendida conclusione da fuori area.

Il Napoli si riversa in attacco nel tentativo di sbloccare nuovamente il risultato ma per l’imprecisione nelle conclusioni dei suoi uomini è costretto ad attendere fino all’82’ per andare in vantaggio grazie ad una potente conclusione di Milik dal limite dell’area di rigore. Lo stesso polacco, dopo altri quattro minuti, va nuovamente in gol, capitalizzando un’azione di Ounas sulla destra ed un rinvio corto della difesa del Carpi.

Il sigillo definitivo alla gara lo mette ad un minuto della fine dell’incontro Ounas che, lanciato in profondità, insacca con un tiro in diagonale. Nel primo tempo della partita si rivede in porta Pepe Reina, assente nelle prime due amichevoli.

Poco prima della gara, il suo agente, Quilon incontra a Dimaro, nella sede del ritiro, il presidente De Laurentiis per presentare una nuova proposta di rinnovo. A breve si dovrebbe avere la decisione definitiva che chiarirà il destino del portiere spagnolo.