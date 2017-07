Napoli-Trento 7-0 highlights: Chiriches gol da centrocampo, Ounas prima gioia

Napoli-Trento 7-0 highlights – E’ un Milik già in forma Champions la buona notizia nella vittoria del Napoli che batte 7-0 il Trento nella seconda amichevole stagionale. Il polacco, entrato nell’intervallo, segna una doppietta impreziosita da una perla in rovesciata su assist di Insigne. Buone notizie anche da Ounas che ha giocato il secondo tempo, realizzando anche la sua prima rete in maglia azzurra, il momentaneo 6-0 su assist di Jorginho.

Assente Reina, che sta recuperando la forma migliore in palestra, mentre attende ancora di risolvere i nodi contrattuali con il club, Sarri ha alternato in porta Rafael e Sepe, in attesa del possibile arrivo di Karnezis come dodicesimo. Per il resto tutta la rosa impegnata, con Mertens centravanti titolare a inizio match, sostituito da Milik nella ripresa. Proprio il folletto belga apre lo score del Napoli con un tiro da fuori area deviato da un difensore, mentre gli altri gol portano la firma di Giaccherini, Chiriches e Callejon.

Sulla situazione di Reina, in scadenza a giugno e in attesa di un rinnovo, nel pomeriggio è intervenuto il presidente azzurro De Laurentiis: “Finché c’è tempo c’è speranza”, ha spiegato, rimandando ogni decisione. Il patron è sembrato ottimista sull’obiettivo scudetto: “E’ l’anno buono. Abbiamo acquistato e tenuto tutti, Maurizio Sarri è un maestro di vita per i giocatori, nel Napoli non ci sono screzi né malumori”. Battuta anche sula campagna acquisti faraonica del Milan cinese: “Sono molto contento, è un campionato con sei teste di serie”.