Napoli-Udinese diretta, formazioni ufficiali dalle 20.30

NAPOLI – Napoli-Udinese – la diretta live della partita valida per la 32esima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

Probabili formazioni di Napoli-Udinese. Napoli (4-3-3): 25 Reina, 2 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 3 Strinic, 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik, 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. (22 Sepe, 1 Rafael, 11 Maggio, 21 Chiriches, 19 Maksimovic, 31 Ghoulam, 30 Rog, 42 Diawara, 20 Zielinski, 32 Pavoletti, 99 Milik). All.: Sarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Koulibaly. Indisponibili: Tonelli, Giaccherini.

Udinese (4-3-3): 22 Scuffet, 27 Widmer, 5 Danilo, 75 Herteaux, 53 Ali Adnan, 8 Badu, 23 Hallfredsson, 14 Jankto, 10 De Paul, 9 Zapata, 77 Thereau. (1 Karnezis, 25 Perisan, 75 Heurtaux, 30 Felipe, 34 Gabriel Silva, 99 Balic, 95 Evangelista, 19 Matos, 96 Ewandro, 18 Perica). All.: Delneri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Perica. Indisponibili: Angella, Kums, Faraoni, Gnoukouri, Fofana, Samir. Arbitro: Massa di Imperia. Quote Snai: 1,23; 6,50; 12,00.

Uscito dalla Champions e dalla Coppa Italia, blindato o quasi il terzo posto in campionato, al Napoli resta ora un solo obiettivo possibile: raggiungere e superare la Roma per agguantare il secondo posto e la qualificazione diretta ai gironi di Champions League.

“La Roma rispetto a noi – osserva Sarri alla vigilia della partita al San Paolo con l’Udinese – ha qualche punto in più, ma ha fatto un percorso simile al nostro. Ora dobbiamo sperare in qualche passo falso e noi non dobbiamo sbagliare”. I friulani non sono un avversario facile e Sarri lo sa bene.

“L’Udinese – dice il tecnico dei partenopei – ha un ottimo allenatore, un buono organico, ha potenzialità offensive e lo sta dimostrando. E’ in salute, ha anche buona solidità grazie a Delneri. E’ una gara difficile, a dispetto di quanto si possa pensare. Noi abbiamo speso molto mentalmente, in sette giorni abbiamo fatto due gare con la Juve e uno spareggio quasi con la Lazio”.

Se gli capitasse di vincere lo scudetto, Sarri che cosa farebbe? Andrebbe in pensione? “Mi piacerebbe allenare all’estero”, osserva l’allenatore del Napoli. “Noi – dice Sarri – stiamo facendo benissimo, non ci manca nulla. Abbiamo vinto il girone Champions, siamo andati fuori in Coppa Italia con qualche episodio discutibile. Abbiamo 67 punti e mancano sette partite alla fine, per cui possiamo battere il record di punti fatti. Siamo arrivati a un bivio, a un punto in cui dobbiamo fare un passo in avanti per diventare vincenti, altrimenti si torna indietro. La crescita deve essere generale, in campo ma anche fuori e mi riferisco allo staff e alla società. De Laurentiis ha fatto tanto in questi anni ma certo non si può avere l’aspettativa che investa un miliardo l’anno. C’è un divario economico con le altre squadre, ma mi piace pensare che con il lavoro e l’organizzazione si possa colmare questo divario”.

Il terzo posto ed i preliminari potrebbero rappresentare un problema. “Per me – dice Sarri – già il 20 agosto è un problema. Iniziare prima è impensabile. Una partita d’agosto non è il massimo per vendere il prodotto a grandi livelli”.

“Il Napoli – dice ancora l’allenatore – ha una sua filosofia, non significa andare contro altri. La storia del calcio ci ha detto che si vince in tutti i modi. Io sono convinto che con la nostra filosofia si possa far bene. Il Napoli ha il suo modo di giocare, può essere un modo vincente o no. Nel calcio hanno vinto tante filosofie disparate”.

Ora in Italia e non solo va di moda il sarrismo. “E’ una moda momentanea – osserva – non mi fa alcun effetto. Sacchi e Guardiola hanno fatto la storia del calcio. Sacchi di più, perchè ha stravolto tutto in un momento in cui il movimento era bloccato. Guardiola ha inserito un modo spettacolare di giocare a calcio con tante vittorie. Noi non ci possiamo paragonare a questo tipo di allenatori e squadre”. Anche il Milan è passato ai cinesi…

“Le storie di sentimento – dice Sarri – piacciono più delle storie di marketing. Sapere che dietro una squadra c’è una famiglia innamorata mi piace di più, penso alla famiglia Sensi, alla famiglia Moratti. Non so se sia un bene. Può essere un bene dal punto di vista economico, non so se dal punto di vista emotivo”.

Si discute molto del contratto di Insigne, un perno del Napoli del presente e che potrebbe esserlo anche nel futuro.

“All’andata – conclude Sarri – Insigne fu importante, ci fu l’infortunio di Milik che ci costò dei punti. Mertens è diventato molto bravo nell’interpretazione di questo ruolo. La partita di Udinese è stata utile per questo. Ci sono 7-8 giocatori in questo Napoli che sono il simbolo di questo ciclo, è importante confermarli”.