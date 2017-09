GINEVRA – Anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è salito ai vertici dell‘Eca assieme ad Andrea Agnelli:

il patron del club partenopeo ha ottenuto il ruolo di capo del marketing (charmain del working group marketing, l’esatta dicitura) nell’ambito dell’Eca.

Un importante punto di partenza per rilanciare, almeno in questo settore, il calcio italiano in seno all’organismo europeo.