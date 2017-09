Shakhtar Donetsk-Napoli streaming, dove vederla in diretta e in tv

Shakhtar Donetsk-Napoli in diretta tv e live-streaming: il match di Champions League è in programma mercoledì 13 settembre 2017 alle ore 20:45 e verrà trasmessa da Mediaset Premium (Premium Sport canale 370 e Premium Sport HD canale 380). Lo streaming sarà disponibile per gli abbonati su Premium Play a questo indirizzo.

Il Napoli fa parte del gruppo F per cui dopo tale squadra dovrà ancora affrontare il Manchester City ed il Feyenoord. Per quanto concerne la probabile formazione, Sarri schiererà il miglior Napoli possibile con in porta Reina e a difesa Hysaj, Albiol, Koulibaly e Ghoulam. In mediana dovrebbero esserci Hamisk e Jorginho e uno tra Zielinski ed Allen. Infine in attacco Mertens coadiuvato da Insigne e Callejon.

Lo Shakthar Donetsk dovrebbe giocare con un 4-2-3-1 e la punta in attacco dovrebbe essere Ferreyra mentre sulla tre quarti Bernard, Kovalenko e Marlon. In difesa, infine, Fonseca dovrebbe schierare in porta Pyatov coadiuvato da Ismaily, Rakitsky, Kryvtsov e Srna e ancora Fred e Stepanenko.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Ismaily, Rakitsky, Kryvtsov, Srna; Fred, Stepanenko; Bernard, Kovalenko, Marlon; Ferreyra. All. Fonseca.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.