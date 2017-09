Shakhtar Napoli diretta, formazioni ufficiali in arrivo (Champions League)

DONETSK (UCRAINA) – Shakhtar-Napoli (orario 20:45) – Partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Uefa Champions League.

LE PROBABILI FORMAZIONI di Shakhtar Donetsk-Napoli.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Ismaily, Rakitsky, Kryvtsov, Srna; Fred, Stepanenko; Bernard, Kovalenko, Marlon; Ferreyra. All. Fonseca.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.

Champions League, prima giornata della fase a gironi. Shakhtar Donetsk-Napoli la diretta live di Sportal su Blitz Quotidiano.

”Il Napoli è una squadra che ha grandi qualità in tutti i reparti e Sarri è il miglior allenatore italiano. Dovremo stare attenti e concentrati per tutta la partita”.

L’allenatore Paulo Fonseca tesse le lodi dell’avversaria che lo Shakhtar Donetsk incontrerà nel primo turno del girone F di Champions League. ”Le due squadre favorite del girone sono il Manchester City ed il Napoli – dice – ma pur essendo consapevoli della forza delle avversarie, vogliamo sorprendere. Quella di stasera, in ogni caso, non sarà una partita decisiva, ma sicuramente sarà molto importante”.

”Il Napoli – prosegue Fonseca – ha un grande gioco collettivo e grandissime qualità nei singoli. Noi abbiamo avuto poco tempo per prepararci perche nel week end siamo stati impegnati in campionato. Tuttavia conosciamo i punti di forza, ma anche i punti deboli del nostro avversario. Vogliamo partire con il piede giusto e nonostante le oggettive difficoltà della gara, non ci accontenteremo di una pareggio”.

”La mia squadra – conclude Fonseca – è abituata a giocare al calcio, facendo possesso palla. Speriamo di vedere una gran bella partita”. Il centrocampista Bernard, uno della folta colonia di brasiliani che giocano nello Shakhtar, è sintonizzato sulla stessa lunghezza d’onda dell’allenatore.

”Noi – dice – siamo abituati a giocare sempre nella metà campo avversaria. sarà una gara molto aperta e sarà necessario affrontarla con la giusta mentalità di squadra”.