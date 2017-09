BOLOGNA – Chiriches si è arreso dopo 43 minuti di Bologna-Napoli.

Il difensore della Nazionale Rumena, in forza al Napoli, ha dovuto alzare bandiera bianca per un infortunio alla spalla.

Al suo posto è entrato in campo Albiol.

Il video.

#Napoli physio struggling to put #Chiriches' shoulder back in the socket. Gnarly but kind of funny. #BolognaNapoli pic.twitter.com/OEKLgUwZsd

— Lega Serie A (@SerieAchannel) 10 settembre 2017