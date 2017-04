NBA Playoffs 2017, ecco i probabili accoppiamenti

La regular season è ufficialmente in archivio. Sabato 15 aprile l’ NBA comincia il momento più caldo dell’anno: i playoffs che porteranno alle Finals. Ecco gli accoppiamenti del primo turno e il programma del primo weekend (serie tutte al meglio delle 7 partite).

L’ultima notte di regular season regala ai Boston Celtics, davanti ai Cleveland Cavaliers di LeBron James, il trono ad Est che non conquistavano dal 2008: avranno il vantaggio del campo in un eventuale incrocio con i campioni in carica.

EASTERN CONFERENCE:

(1) Boston Celtics vs (8) Chicago Bulls.

(2) Cleveland Cavaliers vs (7) Indiana Pacers.

(3) Toronto Raptors vs (6) Milwaukee Bucks.

(4) Washington Wizards vs (5) Atlanta Hawks.

WESTERN CONFERENCE:

(1) Golden State Warriors vs (8) Portland Trail Blazers.

(2) San Antonio Spurs vs (7) Memphis Grizzlies.

(3) Houston Rockets vs (6) Oklahoma City Thunder.

(4) Los Angeles Clippers vs (5) Utah Jazz.

PRIMO WEEKEND (orari italiani):

SABATO 15 APRILE:

ore 21: Cleveland-Indiana.

ore 23:30: Toronto-Milwaukee.

ore 2: San Antonio-Memphis.

ore 4:30: LA Clippers-Utah.

DOMENICA 16 APRILE:

ore 19: Washington-Atlanta.

ore 21:30: Golden State-Portland.

ore 0:30: Boston-Chicago.

ore 3: Houston-Oklahoma City.

CALENDARIO NBA PLAYOFFS 2017 COMPLETO:

Boston Celtics (1) vs Chicago Bulls (8)

Gara 1: Domenica 16 a Boston, ore 18.30

Gara 2: Martedì 18 a Boston, ore 20

Gara 3: Venerdì 21 a Chicago, ore 19

Gara 4: Domenica 23 a Chicago, ore 18.30

Gara 5*: Mercoledì 26 a Boston

Gara 6*: Venerdì 28 a Chicago

Gara 7*: Domenica 30 a Boston

Cleveland Cavaliers (2) vs Indiana Pacers (7)

Gara 1: Sabato 15 a Cleveland, ore 15

Gara 2: Lunedì 17 a Cleveland, ore 19

Gara 3: Giovedì 20 a Indianapolis, ore 19

Gara 4: Domenica 23 a Indianapolis, ore 13

Gara 5*: Martedì 25 a Cleveland

Gara 6*: Giovedì 27 a Indianapolis

Gara 7*: Sabato 29 a Cleveland

Toronto Raptors (3) vs Milwaukee Bucks (6)

Gara 1: Sabato 15 a Toronto, ore 17.30

Gara 2: Martedì 18 a Toronto, ore 19

Gara 3: Giovedì 20 a Milwaukee, ore 20

Gara 4: Sabato 22 a Milwaukee, ore 15

Gara 5*: Lunedì 24 a Toronto, ore 19

Gara 6*: Giovedì 27 a Milwaukee

Gara 7*: Sabato 29 a Toronto

Washington Wizards (4) vs Atlanta Hawks (5)

Gara 1: Domenica 16 a Washington, ore 13

Gara 2: Mercoledì 19 a Washington, ore 19

Gara 3: Sabato 22 ad Atlanta, ore 17.30

Gara 4: Lunedì 24 ad Atlanta, ore 20

Gara 5*: Mercoledì 26 a Washington

Gara 6*: Venerdì 28 ad Atlanta

Gara 7*: Domenica 30 a Washington

Golden State Warriors (1) vs Portland Trail Blazers (8)

Gara 1: Domenica 16 a Oakland, ore 15.30

Gara 2: Mercoledì 19 a Oakland, ore 22.30

Gara 3: Sabato 22 a Portland, ore 22.30

Gara 4: Lunedì 24 a Portland, ore 22.30

Gara 5*: Mercoledì 26 a Oakland

Gara 6*: Venerdì 28 a Portland

Gara 7*: Domenica 30 a Oakland

San Antonio Spurs (2) vs Memphis Grizzlies (7)

Gara 1: Sabato 15 a San Antonio, ore 20

Gara 2: Lunedì 17 a San Antonio, ore 21.30

Gara 3: Mercoledì 19 a Memphis, ore 21.30

Gara 4: Sabato 22 a Memphis, ore 20

Gara 5*: Martedì 25 a San Antonio

Gara 6*: Giovedì 27 a Memphis

Gara 7*: Sabato 29 a San Antonio

Houston Rockets (3) vs Oklahoma City Thunder (6)

Gara 1: Domenica 16 a Houston, ore 21

Gara 2: Mercoledì 19 a Houston, ore 20

Gara 3: Venerdì 21 a Oklahoma City , ore 21.30

Gara 4: Domenica 23 a Oklahoma City, ore 15.30

Gara 5*: Martedì 25 a Houston

Gara 6*: Giovedì 27 a Oklahoma City

Gara 7*: Sabato 29 a Houston

Los Angeles Clippers (4) vs Utah Jazz (5)

Gara 1: Sabato 15 a Los Angeles, ore 22.30

Gara 2: Martedì 18 a Los Angeles, ore 22.30

Gara 3: Venerdì 21 a Salt Lake City, ore 22

Gara 4: Domenica 23 a Salt Lake City, ore 21

Gara 5*: Martedì 25 a Los Angeles

Gara 6*: Venerdì 28 a Salt Lake City

Gara 7*: Domenica 30 a Los Angeles.