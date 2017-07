Nicola Rizzoli si ritira, sarà il nuovo designatore degli arbitri della Serie A

ROMA – L’arbitro Nicola Rizzoli, 46 anni, si ritira. E dalla prossima stagione Rizzoli prenderà il posto di Domenico Messina come designatore degli arbitri della Serie A.

Rizzoli ha arbitrato la sua ultima partita lo scorso 9 giugno nelle Qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018 tra la Bosnia e la Grecia, terminata per 0-0. La carriera di Rizzoli in Serie A è iniziata nel 2002 quando arbitrò Venezia-Perugia (per la cronaca finita 0-2). Rizzoli da molti è stato considerato come uno dei migliori arbitri del mondo. Non a caso Rizzoli ha anche arbitrato la finale dei Mondiali nel 2014, quella vinta dalla Germania contro l’Argentina ai tempi supplementari.

Nel 2010 Rizzoli ha anche arbitrato la finale di Europa League tra Atletico Madrid e il Fulham. Nel 2012 e nel 2016 ha arbitrato le semifinali degli Europei.