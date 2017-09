NIZZA – Mario Balotelli non si ferma più. L’attaccante italiano, reduce da una doppietta nel derby vinto contro il Monaco, ha segnato anche in Europa nella vittoria per 5-1 sul campo dello Zulte Waregem.

I risultati delle partite della prima giornata dell’Europa League, disputate alle 21,05.

– Girone G:

Steaua-Viktoria Plzen 3-0

Beer Sheva-Lugano 2-1

– Girone H:

Arsenal-Colonia (iniziata h.22)

Stella Rossa Belgrado-Bate Borisov 1-1

– Girone I:

Vitoria Guimaraes-Salisburgo 1-1

Marsiglia-Konyaspor 1-0

– Girone J:

Hertha Berlino-Athletic Bilbao 0-0

Zorya Lugansk-Ostersunds 0-2

– Girone K:

Vitesse-Lazio 2-3

Zulte Waregem-Nizza 1-5

– Girone L:

Real Sociedad-Rosenborg 4-0

Vardar Skopje-Zenit San Pietroburgo 0-5.