Osvaldo confessa: “In Nazionale fumavo negli spogliatoi con Buffon e Prandelli”

ROMA – “In Nazionale fumavo negli spogliatoi, insieme a Buffon e al commissario tecnico Cesare Prandelli“. Lo racconta Pablo Daniel Osvaldo in un siparietto ai microfoni di Fox Sports Radio.

La sigaretta è invece costata cara all’argentino quando vestiva la maglia del Boca Juniors ma lui smentisce: “È stata una scusa, perché nel contratto non c’era scritto che non si poteva fumare nello spogliatoio”. Ora l’ex attaccante della Roma è diventato una rock star e non nasconde che adesso è molto più sereno e felice: “Adesso sto bene perché non parlano più di me, così sono tranquillo”.