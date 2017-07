PALERMO – Frank Cascio ufficializza “l’interesse per l’acquisizione” della società Palermo calcio di cui è proprietario Maurizio Zamparini”. “La trattativa – annuncia una nota – verrà seguita in maniera costante e presente da imprenditori e referenti siciliani, mentre Cascio nel più breve tempo possibile cercherà di rientrare in Italia, visti anche i suoi imminenti impegni negli Stati Uniti”.

Trattativa che resterà riservata, perché, si spiega nella nota, “gli sviluppi e le evoluzioni della trattativa non verranno comunicati alla stampa, salvo altri comunicati stampa, in quanto si ritiene che la negoziazione debba essere effettuata nel massimo riserbo”.

Eventuali notizie arriveranno a affare concluso: “le uniche informazioni che trapeleranno – chiosa la nota – saranno esclusivamente relative all’eventuale raggiungimento dell’accordo”.