Palio di Siena 2017 STREAMING, la diretta su Rai Uno

SIENA – Mercoledì 16 agosto si correrà per la seconda volta (dopo quello del 2 luglio) il Palio di Siena. Il Palio di Siena sarà trasmesso in diretta, a partire dalle 18, da Rai Uno. Questo il link per guardare il Palio di Siena in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai.

Contrade, cavalli e fantini del Palio di Siena del 16 agosto: