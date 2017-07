ROMA – Avrebbero dobuto partire per i Mondiali di pallanuoto di Budapest, ma tre atleti del Settebello nazionale azzurro rimarranno a casa causa morbillo. Una vera e proprio emergenza per la nazionale di pallanuoto, come spiega il ct Alessandro Campagna, che ha dovuto rinunciara a tre dei suoi elementi e si ritrova con la squadra decimata dalla malattia infettiva.

Il Secolo XIX scrive che a rimanere a casa per via del morbillo saranno Valentino Gallo, Marco Del Lungo e Alessandro Velotto e che due sostituti sono stati convocati in extremis:

“E così hanno raggiunto in tutta fretta i compagni di squadra in partenza per l’Ungheria Cristiano Mirarchi e Stefano Tempesti, quest’ultimo storico capitano azzurro che era in vacanza e ritorna così a vestire la calottina azzurra dopo il bronzo di Rio de Janeiro di quasi un anno fa”.

I casi di morbillo sono aumentati pericolosamente nell’ultimo anno in Italia, dove si discute l’obbligo dei vaccini, e ora arriva a che nello sport: