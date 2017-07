PESCARA – Doppio colpo di mercato per il Pescara Calcio a 5 Femminile. La società abruzzese, dopo aver acquistato Vanessa Pereira e Jessica Exana, si è confermata la regina del mercato portando in rosa anche due campionesse d’Italia in carica come Taty e Valentina Siclari.

Le due giocatrice hanno lasciato Roma, e l’Olimpus Olgiata, per iniziare questa nuova avventura in Abruzzo. Con questi due acquisti, il Pescara si candida seriamente per la conquista del prossimo scudetto.