Pescara-Frosinone streaming – diretta tv, dove vederla (Serie B)

Pescara-Frosinone IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC (CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PARTITA)– Pescara-Frosinone (orario 20.30), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie B (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport. La partita verrà trasmessa anche in diretta streaming sull’applicazione SkyGo. Questa app è utilizzabile solamente dagli abbonati a Sky Sport.

Pescara-Frosinone. LE PROBABILI FORMAZIONI.

PESCARA (4-3-3) – Pigliacelli, Zampano, Coda, Perrotta, Mazzotta, Palazzi, Proietti, Brugman, Benali, Pettinari, Del Sole. All. Zeman

FROSINONE (3-4-3) – Bardi, Terranova, Ariaudo, Krajnc, M. Ciofani, Maiello, Sammarco, Beghetto, Paganini, D. Ciofani, Ciano. All. Longo.

Sono 23 i #BiancAzzurri convocati dall’allenatore Zdenek Zeman per la gara #PescaraFrosinone in programma venerdì 8 settembre con inizio ore 20,30 allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”.

1 FIORILLO Vincenzo

23 PERROTTA Marco

13 CODA Andrea

6 BOVO Cesare

2 CRESCENZI Alessandro

3 BALZANO Antonio

11 ZAMPANO Francesco

29 CAPONE Christian

8 KANOUTE’ Franck

10 BENALI Ahmad

16 BRUGMAN Gaston

33 COULIBALY Mamadou

31 PROIETTI Mattia

25 PALAZZI Andrea

30 CARRARO Marco

34 DEL SOLE Ferdinando

14 VALZANIA Luca

22 PIGLIACELLI Mirko

17 PETTINARI Stefano

27 MAZZOTTA Antonio

9 GANZ Simone Andrea

32 CAPPELLUZZO Pierluigi

35 BAEZ Jaime.

Sono 23 i convocati di mister Moreno Longo per la sfida contro il Pescara, gara valida per la 3^ giornata del Campionato di Serie B ConTe.it, che si disputerà alle 20:30 allo stadio “Adriatico – Giovanni Cornacchia” di Pescara. Di seguito l’elenco completo:

Portieri:

Bardi, Palombo, Vigorito.

Difensori:

Ariaudo, M. Ciofani, Esposito, Terranova, Krajnc, Russo.

Centrocampista:

Besea, Beghetto, Frara, Gori, Maiello, Matarese, Paganini, Sammarco.

Attaccanti:

Ciano, D. Ciofani, Citro, Errico, Obleac, Volpe.