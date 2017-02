Pescara, la solidarietà di Carlo Tavecchio a Daniele Sebastiani

PESCARA – “A nome mio e di tutto il calcio italiano desidero esprimerle la massima solidarietà per l’atto vile che ha subito nelle scorse ore”: è questo in sintesi il contenuto del colloquio telefonico tra il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, e il presidente del Pescara, a Daniele Sebastiani, dopo l’incendio doloso che la notte scorsa ha distrutto due vetture di proprietà del patron del club abruzzese.

Appena atterrato in Svezia, dove è impegnato in un incontro meeting con la federazione svedese, il numero uno della Federcalcio ha telefonato al massimo dirigente del club biancazzurro per dimostrargli sostegno e condannare l’accaduto.