Piacenza-Cremonese Sportube: streaming diretta live, ecco come vedere il derby

Piacenza-Cremonese in streaming, diretta live dalle 14.30 con Sportube.tv-Lega Pro Channel: ecco come vedere il derby del Po, gara della venticinquesima giornata (6a di ritorno) del girone A di Lega Pro 2016-17. Stadio Leonardo Garilli di Piacenza.

Per vedere la diretta streaming di Piacenza-Cremonese, basta cliccare su questo link che porta al sito di Sportube.tv-Lega Pro Channel, la web tv che trasmette tutte le dirette e gli highlights del campionato di Lega Pro 2016-17. Quest’anno il servizio è a pagamento. Come prima cosa è necessario registrarsi (gratuitamente, e basta farlo una volta sola) sul sito di Sportube, tramite social network o compilando online un modulo di registrazione.

Come funziona Sportube a pagamento? Ci sono tre opzioni. La singola partita costa 2,90 euro, l’abbonamento a tutte le gare in trasferta di una squadra per il girone di ritorno (pacchetto Trasferta Squadra) costa 14,90, l’abbonamento a tutte le gare in casa e in trasferta di una squadra per il girone di ritorno (pacchetto Singola Squadra) costa 22,90 euro.

CLAS­SI­FI­CA GIRONE A LEGA PRO: Alessandria 56 punti; Arezzo 48; Cremonese 47; Livorno 46; Giana Erminio 37; Renate, Como e Lucchese (-1) 36; Viterbese 34; Olbia e Piacenza 31; Siena, Pistoiese e Pro Piacenza 26; Lupa Roma 25; Carrarese 21; Tuttocuoio e Pontedera 22; Prato 19; Racing Roma 14.

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE A LEGA PRO:

16 reti Gonzalez (2 rigori, Alessandria);

15 reti Forte (1, Lucchese);

14 reti Bocalon (Alessandria);

12 reti Brighenti (3, Cremonese);

11 reti Cellini (4, Livorno);

10 reti Moscardelli (2) e Polidori (Arezzo), Bruno (Giana Erminio), Pesenti (5, Pro Piacenza);

9 reti Marzeglia (Renate);

8 reti Marotta (1, Siena), Neglia (Viterbese);

7 reti Capello (2, Olbia), Razzitti (1, Piacenza), Rovini (Pistoiese), Santini (1, Pontedera), Shekiladze (Tuttocuoio);

6 reti Floriano (4, Carrarese), Chinellato (1, Como), Belingheri, Scappini (1), Scarsella e Stanco (Cremonese), Maritato (1, Livorno), Ragatzu (Olbia), Colombo (1, Pistoiese), De Sousa (3, Racing Roma), Bunino (Siena), Marano (Viterbese);

5 reti Perico (Giana Erminio), Murilo (Livorno), De Feo (Lucchese), Baldassin e Fofana (Lupa Roma), Piredda (Olbia), Franchi (Piacenza);

4 reti Iocolano (Alessandria), Erpen e Grossi (1, Arezzo), Cristiani, Di Quinzio, Le Noci (1) e Pessina (Como), Maiorino (Cremonese), Marotta (Giana Erminio), Terrani (1, Lucchese), Kouko (1, Olbia), Matteassi e Taugordeau (Piacenza), Gyasi (Pistoiese), Moncini, Romano e Tavano (Prato), Loglio (Racing Roma), Mendicino (1, Siena);

3 reti Cazzola (Alessandria), Bearzotti (Arezzo), Del Nero e Miracoli (Carrarese), Bertani, Nossa e Pessina (Como), Jelenic, Lambrughi e Venitucci (Livorno), Bruccini (Lucchese), Mastropietro (Lupa Roma), Cossu (Olbia), Minotti (Pistoiese), Kabashi (Pontedera), Musetti (Pro Piacenza), Napoli (1) e Palma (1) (Renate), Diop e Jefferson (Viterbese);

2 reti Corradi, Foglia e Yamga (Arezzo), Damian (Como), Moro e Pesce (Cremonese), Ferrari, Gullit Okyere, Perna e Pinardi (Giana Erminio), Martinez, Merlonghi (Lucchese), La Camera (Lupa Roma), Geroni, Miceli e Ogunseye (Olbia), Titone (Piacenza), Benedetti, Hamlili e Varano (Pistoiese), Della Latta, Di Santo e Gemignani (Pontedera), Carcuro e Tomi (Prato), Barba, Bazzoffia e Rossini (Pro Piacenza), Maestrelli, Massimo e Taviani (Racing Roma), Anghileri, Florian e Scaccabarozzi (Renate), D’Ambrosio e Firenze (Siena) Provenzano (Tuttocuoio).