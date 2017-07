Preziosi vende il Genoa. “Berlusconi compralo te”, dice il suo medico Zangrillo

GENOVA – E se Berlusconi si comprasse il Genoa? Dopo aver abdicato da un’ ultra-trentennale presidenza rossonera col Milan, l’idea è stata mossa pressione dal medico personale Alberto Zangrillo, noto tifoso rossoblù, affinché rilevasse il Grifone in vendita dopo l’annuncio di Preziosi.

Una notizia che viene riportata da Monica Colombo per Il Corriere della Sera:

È parso dubbioso il Cavaliere, molto meno il figlio Pier Silvio che a Portofino è di casa e nelle passeggiate del weekend è accompagnato dal primogenito Lorenzo Mattia che, fiero, ostenta la maglia genoana. La permanenza nel mondo del pallone, pur in un contesto differente da quello milanese, è stato oggetto di discussione familiare ad Arcore, tanto che alle tentazioni di Pier Silvio la sorella Marina ha replicato che Fininvest, dopo la vendita del Milan, non avrebbe più versato un centesimo nel calcio. E quindi, se intenzionato, avrebbe dovuto far fronte all’ investimento con il suo patrimonio personale.

Superfluo sottolineare che ai desideri non sono seguiti i fatti. «Mi sarebbe piaciuto – sospira Enrico Preziosi -. So che Zangrillo ha spinto molto, ma io con la famiglia Berlusconi non ho avuto contatti diretti».