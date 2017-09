Pro Vercelli-Cremonese streaming – diretta tv, dove vederla (Serie B)

Pro Vercelli-Cremonese IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Pro Vercelli-Cremonese (orario 15.00), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie B (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport. La partita verrà trasmessa anche in diretta streaming sull’applicazione SkyGo. Questa app è utilizzabile solamente dagli abbonati a Sky Sport.

Le probabili formazioni della terza giornata di Serie B.

ASCOLI-NOVARA

Ascoli (4-3-1-2): Lanni; Mogos, De Santis, Gigliotti, Mignanelli; Carpani, Addae, Buzzegoli; Santini; Favilli, Rosseti

Novara (3-5-2): Montipò; Chiosa, Troest, Del Fabbro; Dickmann, Casarini, Ronaldo, Sciaudone, Calderoni; Sansone, Maniero.

AVELLINO – FOGGIA

Avellino (4-4-1-1): Lezzerini; Ngawa, Migliorini, Suagher, Rizzato; Laverone, Di Tacchio, Moretti, Morosini; Castaldo, Ardemagni.

Foggia (4-3-3): Guarna; Gerbo, Camporese, Empereur, Celli; Fedele, Vacca, Deli; Fedato, Mazzeo, Nicastro.

BARI-VENEZIA

Bari (4-3-3): Micai; Fiamozzi, Capradossi, Tonucci, Morleo; Tello, Basha, Salzano; Galano, Nenè, Improta.

Venezia (4-3-3): Vicario; Zampano, Domizzi, Andelkovic, Del Grosso; Suciu, Signori, Bentivoglio: Falzerano, Zigoni, Moreo.

CARPI-SALERNITANA

Carpi (3-5-2): Colombi; Capela, Ligi, Poli; Pasciuti, Saber, Verna, Giorico, Jelenic; Nzola, Mbakogu.

Salernitana (4-3-3): Radunovic; Pucino, Bernardini, Tuia, Vitale; Minala, Signorella, Ricci; Sprocati, Rodriguez, Di Roberto.

PALERMO-EMPOLI

Palermo (3-4-1-2): Pomini; Dawidowicz, Bellusci, Szyminski; Morganella, Murawski, Gnahoré, Rolando; Coronado, Embalo, La Gumina.

Empoli (3-5-2): Provedel; Luperto, Romagnoli, Simic; Bittante, Zajc, Castagnetti, Krunic, Pasqual; Donnarumma, Caputo.

PRO VERCELLI-CREMONESE

Pro Vercelli (3-5-2): Nobile; Konate, Jidayi, Bergamelli: Berra, Ghiglione, Vives, Firenze, Mammarella; Raicevic, Polidori.

Cremonese (4-3-1-2): Ujkani; Almici, Canini, Claiton, Renzetti; Croce, Pesce, Arini; Castrovilli; Piccolo, Paulinho.

SPEZIA-VIRTUS ENTELLA

Spezia (3-5-2): Di Gennaro; Giani, Terzi, Capelli; De Col, Acampora, Bolzoni, Maggiore, Lopez; Granoche, Marilungo.

Virtus Entella (4-3-3): Iacobucci, Belli, Ceccarelli, Pellizzer, Brivio; Nizzetto, Palermo, Crimi; De Luca, La Mantia, Luppi.

TERNANA-CESENA

Ternana (4-3-3): Plizzari – Valjent, Tinti, Signorini, Favalli – Paolucci, Defendi, Angiulli – Tiscione – Finotto, Montaldo.

Cesena (3-5-2): Fulignati – Perticone, Esposito, Donkor – Kupisz, Crimi, Laribi, Sbrissa, Fazzi – Gliozzi, Jallow.

PARMA-BRESCIA

Parma (4-3-3): Frattali; Iacoponi, Di Cesare, Gagliolo, Scaglia; Dezi, Scozzarella, Barillà’; Ceravolo, Calaiò, Baraye.

Brescia (3-5-2): Minelli; Somma, Gastaldello, Meccariello; Cancelotti, Bisoli, Machin, Cattaneo, Longhi; Caracciolo, Cortesi.

CITTADELLA-PERUGIA

Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Caccin, Camigliano, Adorni, Pezzi; Salvi, Iori, Chiaretti; Schenetti; Litteri, Kouamè.

Perugia (4-3-1-2): Rosati; Zanon, Monaco, Volta, Belmonte; Emmanuello, Falco, Colombatto; Terrani; Di Carmine, Han.