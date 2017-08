PARIGI – Il calciatore brasiliano Neymar non sarà in campo contro l’Amiens la sera del 5 agosto. Salta l’esordio del calciatore appena acquistato dal Psg, Paris Saint Germain, e il motivo è incredibile. Un intoppo burocratico non da poco: la documentazione necessaria per giocare la prima partita del campionato francese non è arrivata dal suo ex club, il Barcellona.

Secondo quanto riportano media spagnoli e francesi, non è ancora arrivata la documentazione necessaria per la formalizzazione del suo trasferimento. L’attaccante brasiliano sarà comunque presentato al pubblico che affollerà il Parco dei Principi prima del match.