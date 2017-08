NEW YORK – Il calciatore Rafael Marquez è finito nei guai negli Stati Uniti. L’accusa per l’ex giocatore del Barcellona e del Verona è accusato di aver fatto affari con i narcotrafficanti. Ad annunciare la sanzione per il calciatore messicano, 38 anni, è stato il Dipartimento del Tesoro statunitense. Con lui sono state sanzionate anche altre 20 persone almeno, sempre per presunti collegamenti con una organizzazione legata al traffico della droga.

Il quotidiano Libero scrive che Marquez figura nell’elenco insieme ad un cantante popolare noto come Julion Alvarez e quasi due dozzine di altri cittadini messicani: