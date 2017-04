Real Madrid-Barcellona streaming – diretta tv, dove vederla (Clasico)

Real Madrid-Barcellona IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Real Madrid-Barcellona (orario 20.45), dove vedere Real Madrid Barcellona Tv streaming? L’esclusiva è per gli abbonati Sky Sport, la partita si giocherà il 23 aprile alle ore 20.45.

Real Madrid-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports, canale 204 della piattaforma satellitare, visibile solo agli abbonati Sky.

Real Madrid-Barcellona sarà trasmessa in diretta streaming su SkyGo.

La telecronaca dell’incontro sarà curata da Stefano Borghi con commento tecnico realizzato da un grande intenditore di calcio spagnolo come Fabio Capello.

Ennesima corrida Ronaldo-Messi nel big match della Liga, 173/o di campionato col Real in lieve vantaggio di successi (72-68) e di gol (281-274) sul Barça a cui serve solo la vittoria.

Per alcuni campioni (Iniesta, Mascherano) potrebbe essere l’ultimo Clasico. Spettacolo assicurato e atteso in tutto il mondo in un fine settimana da leccarsi i baffi con le semifinali di Fa Cup Chelsea-Tottenham e Arsenal-City e, tra i tanti big match, Lione-Monaco, Schalke-Lipsia, Moenchengladbach-Dortmund, Psv-Ajax, Sporting-Benfica e Anderlecht-Bruges.

-SPAGNA: Regolamento di conti con vista sullo scudetto per il Clasico di domenica al Bernabeu. Il Real si presenta con +3 e una gara da recuperare sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria al veleno sul Bayern mentre il Barça è stato eliminato senza segnare un gol in 180′ con la Juve. Per i blaugrana è l’ultima spiaggia per raddrizzare la stagione che chiude un ciclo felice.

L’Atletico vuole rafforzare il terzo posto in casa dell’Espanyol mentre sembra facile il compito del Siviglia col Granada. Oggi: 21 Siviglia-Granada 12 Malaga-Valencia, 16.15 Villarreal-Leganes, 20.45 Espanyol-Atletico Domenica 23: 12 Real Sociedad-Deportivo, 20.45 Real-Barcellona Lunedi’ 24: 20.45 Eibar-Athletic.

INGHILTERRA: Solita girandola con quattro gare rinviate per le semifinali di Fa Cup, piatto forte del weekend. Il clou perchè si ripropone la gara tra il Chelsea, che si avvia verso lo scudetto e l’unica inseguitrice accreditata (-4), il Tottenham. I Blues, al secondo ko in quattro gare, cercheranno intanto di blindare la finale, ma il derby col Tottenham, che viene da sette successi consecutivi, è pieno di insidie. Nell’altra semifinale il City è favorito su un Arsenal molto deludente. Nelle gare di Premier favoriti United e Liverpool. 16 Hull-Watford; Semifinali FA Cup: 18.15 Chelsea-Tottenham Domenica 23: 15.15 Burley-United, 17.30 Liverpool-Crystal Palace; Semifinali Fa Cup: 16 Arsenal-City

-GERMANIA: Sconforto e tanta rabbia infiammano il Bayern dopo l’ingiusto ko col Real per le molteplici topiche dell’arbitro Kassai. Ora per Ancelotti rimane lo scudetto che non sembra in discussione: i bavaresi hanno un impegno facile col Magonza mentre è più arduo il compito dell’inseguitore Lipsia in casa dello Schalke. Molto interessanti Hertha-Wolfsburg e soprattutto Moenchengladbach-Dortmund e Colonia-Hoffenheim con le ospiti che si battono per evitare lo spareggio nella prossima Champions. Oggi: 20.30 Colonia-Hoffenheim 15.30 Hertha-Wolfsburg, Bayern-Magonza, 18.30 Moenchengladbach-Dortmund Domenica 23: 15.30 Friburgo-Leverkusen, 17.30 Schalke-Lipsia.