Real Madrid-Bayern Monaco diretta, formazioni ufficiali dalle 20.30

MADRID (SPAGNA) – Real Madrid-Bayern 0-0 (andata 2-1, orario 20.45) – la diretta live della partita valida per i quarti di Champions League. Le probabili formazioni di Real Madrid-Bayern Monaco:

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco, Benzema, Ronaldo. Allenatore: Zinedine Zidane.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Lahm, Boateng, Alaba, Bernat; Vidal, Xabi Alonso; Robben, Thiago Alcantara, Ribery; Lewandowski. Allenatore: Carlo Ancelotti.

Il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Real Madrid-Bayern Monaco, andata 2-1 per gli spagnoli, sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Mediaset Premium e sarà visibile sui canali Premium Sport (370) e Premium Sport HD (380). Real Madrid-Bayern Monaco, che si giocherà il 18 aprile alle ore 20:45, sarà disponibile in Live Streaming su Premium Play, il servizio streaming riservato agli abbonati di Mediaset Premium per la visione su pc, smartphone e tablet (clicca qui).

Il Real Madrid, ancora imbattuto in questa edizione di Champions League, è ai quarti per la settima stagione consecutiva e mira a diventare il primo club a vincere per due stagioni di fila il trofeo nell’era della UEFA Champions League. Le merengues hanno perso appena sei volte ai quarti: l’eliminazione più recente risale al 2003/04 contro l’AS Monaco FC. Gli spagnoli hanno vinto gli ultimi sei quarti di finale e puntano a raggiungere la semifinale per la settima stagione di fila.

Questo è il sesto consecutivo per il Bayern Monaco. I tedeschi hanno raggiunto la semifinale nelle cinque precedenti edizioni. Complessivamente il loro bilancio ai quarti è di V18 S9. Il Bayern è al 16esimo quarto di finale in UEFA Champions League, più di qualsiasi altro club. L’FC Barcelona e il Real seguono a ruota con 15. In questa fase un anno fa il Bayern si è qualificato ai danni dell’SL Benfica. L’ultima sconfitta ai quarti risale al 2008/09, contro il Barcellona.