Calciomercato: Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, James Rodriguez accendono l’estate

Sarà il calciomercato più “rovente” degli ultimi anni. Per ragioni diverse, sono sul mercato stelle di livello Mondiale come Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo e James Rodriguez. Come scrive La Gazzetta dello Sport nell’analisi odierna di Carlo Laudisa, tra tante stelle in libera uscita quella di Ibra fa sempre colpo. Lo svedese sta recuperando a marce forzate dopo l’infortunio ai crociati: tra qualche mese ingolosirà tanti club. Anche in tempi recenti Milan e Napoli hanno accarezzato l’idea di avere un suo sì, e adesso certi desideri non possono essere accantonati.

In questa strana estate fanno notizia anche le fibrillazioni in casa-Real per i guai fiscali di Cristiano Ronaldo. E se lo sconto sulle tasse invogliasse CR7 a un clamoroso sbarco in Italia? Mai dire mai, anche se la logica dice più Psg o United. In subordine c’è anche la pista che porta allo scontento James Rodriguez. Il Milan ha già bussato invano a quella porta. Ma se più avanti il colombiano non dovesse trovar pace, allora abituiamoci all’idea di affari ora insperati. Con candidature al momento sotto traccia.

Del resto, il supermarket non ha ancora aperto. La ricchissima Premier League sta solo scaldando i motori e (più che in passato) il prossimo mese di agosto è destinato a consegnare trasferimenti da record, ma anche dismissioni altrettanto rumorose.

E su questo versante le nostre società possono giocare un ruolo importante: è vero che dovremo accontentarci di molti saldi, ma l’appeal del nostro campionato potrà permetterci di cogliere delle significative opportunità. Per vincere questa partita è fondamentale avere i denari, ma soprattutto la testa per spenderli bene.