Calciomercato Real Madrid, Kylian Mbappé in arrivo. Ngoy al Monaco

Calciomercato, Kylian Mbappé potrebbe essere il grande colpo del Real Madrid campione d’Europa in carica – Con Kylian Mbappè sempre più verso il Real Madrid (si parla di una offerta superiore ai cento milioni di euro); il Monaco avrebbe già individuato il sostituto dell’attaccante francese: si tratta del belga Julien Ngoy, non ancora ventenne, attualmente in forza allo Stoke City. Secondo quanto riportano i siti spagnoli che citano a loro volta la Espn, il club francese dà ormai per perso Mbappè e Ngoy farebbe al caso suo, viste le molte similitudini con il giocatore francese.

Ngoy, che ha già giocato con le nazionali giovanili belghe, nella scorsa stagione ha esordito in Premier League disputando cinque partite. A lui, sempre secondo la Espn, si sono interessati diversi club tedeschi, il Manchester United, il Manchester City, l’Arsenal e lo stesso Real Madrid.