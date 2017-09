TOLEDO – Spavento per Dani Ceballos, il centrocampista della Spagna Under 21 sostituito a 5 minuti dal termine dell’amichevole con i parigrado azzurri, sul risultato già acquisito di 3-0 per gli iberici.

Una volta giunto negli spogliatoi apparentemente in buona salute, infatti, il 21enne giocatore del Real Madrid è stato colto da nausea e forti dolori al collo.

Trasportato in barella in un ospedale di Toledo, gli è stato poi diagnosticato un trauma cervicale ed è stato quindi successivamente dimesso consentendogli così di far rientro nella capitale.

Le cause del malessere sono state messe in relazione ad uno scontro di gioco con l’azzurrino Claud Adjapong.

A sostegno delle sue tranquillizzanti condizioni, circola sui social network una foto in cui lo si vede con il pollice alzato, pur indossando un collarino, insieme al compagno di Nazionale e club Borja Mayoral.