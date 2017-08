Rende in serie C, accolto il ricorso della società calabrese: così cambia il girone C...

Il Rende giocherà in serie C. Sarà la diciannovesima squadra del girone C, il gruppo meridionale, la quarta calabrese dopo Cosenza, Catanzaro e Reggina. VEDI ANCHE: COMPOSIZIONE GIRONE C SERIE C 2017-18.

Il collegio di garanzia del Coni ha accolto il ricorso che il Rende aveva presentato la scorsa notte, provocando lo slittamento della presentazione dei calendari che era prevista per le 18 di giovedì 10 agosto, e lo ha ammesso alla serie C.

La società calabrese si era visto respingere la domanda di ripescaggio dall’ultimo Consiglio della Figc. Dopo questa decisione il girone C della terza serie 2017-18 sarà di 19 squadre.

Questo pomeriggio a Pescara verranno resi noti i calendari, a partire dalle ore 18, con diretta streaming su Sportube.