MILANO – Si è accasciato negli studi televisivi di Sky e solo l’intervento del giornalista gli ha salvato la vita. Riccardo Magrini, ex ciclista e commentatore sportivo, ha avuto un infarto negli studi di Sky Sport 24 nel pomeriggio del 28 agosto a Milano ed è stato salvato dal giornalista Lucio Rizzica, che gli ha praticato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca fino all’arrivo dei sanitari. Magrini è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele in coma farmacologico e le sue condizioni restano gravi.

Il sito del Tirreno scrive che l’ex ciclista, 62 anni, era già stato operato per un intervento di angioplastica. Nonostante sia ricoverato in terapia intensiva e resti in coma farmacologico, i medici sono cautamente ottimisti: