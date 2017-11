ROMA – Rino Gattuso, quella volta che Kaladze gli disse: “Se tocchi ancora Dhorasoo f… tua madre”. Forse in pochi ricordano la presenza di Vikash Dhorasoo nelle file del Milan qualche anno fa. L’ex nazionale francese originario delle Isole Mauritius, oggi giocatore di poker professionista, ha scritto un’autobiografia in cui ripercorre la sua carriera. In Italia, un particolare gustoso da insider nello spogliatoio del Milan ha colpito l’attenzione.

Una scenetta divertente occorsa durante un allenamento e raccontata dallo stesso Dhorasoo al programma Le Vestiarie, in onda sul canale francesce SFR Sport 1. Coinvolti l’attuale sindaco di Tiblisi, la capitale della Georgia, Kakhaber Kaladze e il tecnico della Primavera milanista, Gennaro Gattuso, all’epoca suoi compagni di squadra a Milanello.