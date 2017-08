ROMA – Roberto Carlos è stato condannato al carcere per non aver pagato gli alimenti a uno dei suoi 9 figli.

La vicenda si riferisce ai rapporti con Rebeca, ovvero la figlia nata in Messico. Roberto Carlos non le avrebbe corrisposto le cifre per gli alimenti per due anni. Un ritardo che gli è costato carissimo con il tribunale di San Paolo che ora, come riportato da fcInter1908.it starebbe aspettando solo il ritorno in patria dell’ex campione. Solo in questa circostanza infatti la sentenza diventerà effettiva, anche se il giudice sta valutando l’ipotesi di emettere un mandato di cattura internazionale nel caso in cui Roberto Carlos non ritornasse in patria.

L’ex calciatore di Inter, Real Madrid e Brasile è padre di ben 9 figli. Dalla relazione con la prima moglie sono nate Roberta e Giovanna, con l’adozione di Roberto Carlos junior. Altri 4 rampolli invece sono arrivati da 4 relazioni differenti, mentre la sua attuale compagna gli ha dato altre due figlie ovvero Maria e Manuela.