RIO DE JANEIRO – Roberto Carlos è stato condannato per un ritardo di due anni nel pagamento degli alimenti a uno dei suoi nove figli. Il tribunale di San Paolo starebbe aspettando solo che Roberto Carlos rientri in Brasile per rendere effettiva la sentenza.

L’ex terzino di Inter e Real, al momento, fa l’opinionista in Spagna. on la prima moglie, l’ex terzino nerazzurro ha avuto tre figli (Roberta, Giovanna e Roberto Carlos, figlio adottivo). Mentre altri 4 figli, Roberto Carlos li ha avuti da 4 relazioni differenti.