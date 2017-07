Antonio Rudiger: “Chelsea di un altro livello rispetto alla Roma”

LONDRA (INGHILTERRA) – Antonio Rudiger come Dani Alves. Pochi giorni dopo il suo approdo al Chelsea, ha subito dimenticato la sua ex squadra dicendo che non c’è paragone tra il club inglese e la Roma.

“Non voglio mancare di rispetto a nessuno – ha detto a Bein Sport Indonesia -, ma tra Roma e Chelsea non c’è paragone. La Roma è una grande squadra, ma il Chelsea è di un altro livello”.

“Ho scelto il Chelsea anche e soprattutto per lui, è un tecnico fantastico che ha migliorato gente come Alonso e Moses nella passata stagione”.

