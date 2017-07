Calciomercato Roma: Defrel, Thauvin, Foyth e Berardi, le ultimissime

CALCIOMERCATO ROMA, LE ULTIMISSIME IN TEMPO REALE – La Roma vuole l’ala destra francese del Marsiglia di Rudi Garcia: Florian Thauvin. Il problema, manco a dirlo, è il prezzo: il giocatore è valutato dal Marsiglia 30 milioni di euro. La Roma vuole lo sconto e vorrebbe far abbassare le pretese del club di Rudi Garcia a 20-22 milioni più bonus. Come vice-Dzeko la Roma ha scelto Defrel del Sassuolo. Anche qui si tratta sul prezzo. La Roma ha offerto 18 milioni. Squinzi ne vuole di più. E c’è da battere la concorrenza del Leicester. Capitolo difesa: il sostituto di Rüdiger dovrebbe essere Juan Foyth che ha già rifiutato la proposta dello Zenit per accettare la Roma. La fumata bianca potrebbe arrivare già la prossima settimana. La Roma fin qui ha offerto circa 7 milioni. L’Estudiantes ne vorrebbe 11. Almeno.

Sempre per la difesa Monchi ha fatto un tentativo per Jemerson del Monaco. Il club francese considera il brasiliano incedibile e avrebbe già rifiutato un’offerta da 13 milioni dei giallorossi per il classe 92, che potrebbe lasciare il principato soltanto in caso di arrivo un top player nel reparto difensivo. Su Berardi, pallino di Di Francesco, valutato almeno 40 milioni, è intanto piombato il Napoli di De Laurentiis e Maurizio Sarri. Proprio con il Napoli la Roma sta cercando di ufficializzare la cessione di Mario Rui per 10 milioni più bonus.