Calciomercato Roma: Diego Alves, Karsdorp, Lemos, Foyth, Suso, Defrel, Seri. Le ultimissime.

Calciomercato Roma, Diego Alves – La Roma vuole Diego Alves. “Marca” conferma il forte interesse dei giallorossi per il 32enne portiere brasiliano che il Valencia è disposto a cedere. Come scrive Il Corriere dello Sport, gli spagnoli già un mese fa avrebbero comunicato agli agenti del portiere di trovare un possibile acquirente in vista del mercato estivo.

Calciomercato Roma: Karsdorp, Lemos e Foyth – La Roma sta lavorando duramente per allestire una difesa competitiva. Manolas dovrebbe trasferirsi allo Zenit, Emerson Palmieri è fuori per infortunio, Mario Rui dovrebbe essere ceduto al Napoli. Al loro posto potrebbero arrivare Karsdorp – trattativa in dirittura d’arrivo perché c’e’ l’accordo con il calciatore e con il Feyenoord -, Lemos dal Las Palmas e Foyth, giovane promessa del calcio argentino.

Calciomercato Roma, Seri e Suso – La Roma potrebbe fare degli investimenti importanti anche a centrocampo dove Paredes è vicinissimo alla cessione allo Zenit di Roberto Mancini. In entrata si fanno i nomi di Seri, stella del Nizza, e Suso, calciatore che ha fatto molto bene al Milan nel corso dell’ultima stagione.

Calciomercato Roma, Defrel – Dopo aver ceduto Salah, e incassato più di quaranta milioni di euro, la Roma potrebbe fare uno sforzo per accontentare il nuovo allenatore Eusebio Di Francesco portando a Trigoria Gregory Defrel. Il calciatore del Sassuolo sarebbe l’ideale nel ruolo di “vice Dzeko”.