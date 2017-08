ROMA – Roma e Sampdoria hanno trovato l’accordo per il passaggio di Patrik Schick in giallorosso. L’attaccante, non appena sarà terminato lo scambio di documenti tra i due club (che si sono incontrati questa mattina nella Capitale per chiudere la trattativa), potrà essere tesserato per la squadra allenata da Di Francesco.

Primi dettagli sull’intesa li riporta il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio: la formula dell’operazione è quella del prestito oneroso (5 milioni) con obbligo di riscatto a 33. Inoltre, ci dovrebbero essere percentuali sulla futura rivendita. L’arrivo del giocatore a Roma è previsto in serata.