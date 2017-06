Calciomercato Roma: Gonalons, Manolas, Paredes, Pellegrini. Le ultimissime

Calciomercato Roma – Lo sbarco di Rick Karsdorp, l’imminente annuncio del ritorno di Lorenzo Pellegrini, l’interesse per Maxime Gonalons. La Roma è un cantiere aperto e il suo nuovo ds, Monchi, l’artefice di quella che sarà a tutti gli effetti una nuova rivoluzione nella rosa giallorossa. Rosa che dopo l’addio a Salah si appresta a fare altrettanto con Manolas: società e difensore greco hanno già raggiunto un’intesa totale con lo Zenit di Roberto Mancini, che vorrebbe portare in Russia anche Paredes.

L’argentino però al momento deve ancora trovare un accordo e così la sua cessione resta in standby. Un rallentamento che non ha condizionato il lavoro di Monchi, piombato rapidamente sul sostituto: Maxime Gonalons. In Francia si dà per certo l’ok del calciatore dopo l’incontro avvenuto ieri a Trigoria tra il procuratore Frederic Guerra e lo stesso ds spagnolo. Al centrocampista – in scadenza di contratto l’anno prossimo – è stato offerto un contratto triennale da 2 milioni più bonus.

Adesso la Roma deve raggiungere l’intesa col Lione, che per lasciarlo partire chiede una cifra intorno ai 9 milioni, mentre l’offerta giallorossa è al momento ferma a 5 più bonus.

Nessun problema poi per il ritorno di Pellegrini, che dovrebbe firmare il contratto in serata direttamente a Cracovia, sede del ritiro dell’Under21, dove si sono diretti il vice ds Massara e l’agente del giocatore, Pocetta. Sbarcato invece a Fiumicino il secondo acquisto dell’estate, l’esterno olandese Rick Karsdorp.

Il terzino olandese, accompagnato da padre e fidanzata con un volo proveniente da Rotterdam si è spostato a Trigoria e poi a Villa Stuart per le visite mediche di rito. Nella giornata di domani saranno ultimati i dettagli dell’operazione Feyenoord (il club olandese incasserà 16 milioni di euro più bonus) con Karsdorp che ripartirà per poi tornare in occasione del raduno pre-campionato.