Calciomercato Roma, idea Maurizio Sarri se parte Spalletti

ROMA – Se Luciano Spalletti dovesse lasciare la panchina della Roma a fine stagione, i giallorossi avrebbero già pronto il sostituto: si tratta di Maurizio Sarri.

Come rivela Il Mattino di Napoli,

la Roma sarebbe disposta a tutto pur di avere Sarri. Ma l’operazione è complicata al limite dell’impossibile: Aurelio De Laurentiis non intende lasciarlo andare, men che mai a una diretta concorrente. In ogni caso c’è il pagamento degli 8 milioni della clausola, che però scattano soltanto nel 2018.

Anche se lontana e improbabile, la partenza di uno come Sarri non si sostituisce facilmente, sia per il calcio insegnato sia per i rapporti umani annodati con i calciatori. Tutto quello che si è costruito in due anni franerebbe, ci sarebbe un azzeramento nel momento di massima concisione tra estetica e punti, perfezione calcistica e caterve di gol, insomma: una vera catastrofe.