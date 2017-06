Calciomercato Roma, idee Thauvin o Ziyech come sostituto di Salah

ROMA – La Roma è alla ricerca del sostituto di Salah. Il campo si sarebbe ristretto così a due nomi: Florian Thauvin e Hakim Ziyech. Monchi ha mandato avanti le pratiche sia per il francese sia per il marocchino nato in Olanda. I due in comune hanno una stagione ottima alle spalle (15 gol e 9 assist per Thauvin, 12 e 20 per Ziyech) e il piede mancino.

Monchi avrebbe già convinto i due giocatori, ora c’è da scegliere su chi puntare cercando di limare le richieste di Marsiglia e Ajax (tra i 25 e i 28 milioni). La terza via, più economica, porta allo spagnolo Deulofeu che non vuole restare a fare la riserva al Barcellona. Complicata, invece, la pista Berardi.