ROMA – A poche ore dall’inizio del campionato, in casa Roma continua a tenere banco il calciomercato. Juan Manuel Iturbe si trasferisce in Messico.

L’attaccante della Roma, reduce dalla parentesi al Torino nella scorsa stagione, è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto (legato alle presenze) a 5 milioni di euro al Club Tijuana, formazione che milita nella Primera Division messicana. Iturbe firmerà un contratto quadriennale con gli ‘Xolos’ ed è atteso domani in Messico per sottoporsi alle visite mediche.

In entrata, la trattativa per Mahrez ancora non è tramontata. Secondo le ultime indiscrezioni, Monchi starebbe facendo un ultimo tentativo per l’attaccante algerino alzando ancora l’offerta al Leicester.

Ieri pomeriggio si è parlato molto di Mahrez sul web perché il calciatore del Leicester è stato ‘beccato’ in un eurochange, intento a cambiare soldi.

Un tifoso si è scattato una foto con lui e l’ha postata su Twitter scrivendo come didascalia “addio Mahrez”, facendo intendere la sua partenza dall’Inghilterra.