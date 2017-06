Calciomercato Roma: Karsdorp, Foyth, Manolas, Paredes. Le ultimissime

Calciomercato Roma, le ultimissime in tempo reale – La cessione di Salah è già in archivio, quelle di Manolas e Paredes – nel mirino dello Zenit di Mancini – sembrano ormai imminenti e dovrebbero fruttare alla casse giallorosse altri 65 milioni di euro.

La Roma continua ad essere particolarmente attiva sul mercato, ma non solo in uscita. Il ds Monchi e il dg Baldissoni, infatti, domani voleranno in Olanda per chiudere l’acquisto del terzino olandese Rick Karsdorp dal Feyenoord e in settimana annunceranno il ritorno a Trigoria di Pellegrini dal Sassuolo.

Per sostituire Manolas – la cui cessione è in dirittura d’arrivo, mentre per Paredes potrebbero essere necessari un paio di giorni in più – Monchi ha deciso di puntare su Marcos Foyth, 19enne argentino dell’Estudiantes su cui però è forte anche l’interesse dell’Atletico Madrid.