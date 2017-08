ROMA – Se la Roma vuole Riyad Mahrez dovrà fare un’offerta decisamente migliore. Questo è l’ultimatum lanciato dall’allenatore del Leicester, Craig Shakespeare. Il calciatore algerino infatti ha dichiarato di voler lasciare il club inglese, ma la trattativa di calciomercato con la Roma rimane aperta: “Serve un’offerta ragionevole“, insiste Shakespeare, che ha già rifiutato quella da 35 milioni di euro.

Il Corriere dello Sport scrive che la svolta per la cessione di Mahrez non sembra essere immediata. L’allenatore del Leicester, durante la conferenza stampa per la sfida inaugurale della Premier League con l’Arsenal, ha dichiarato:

“Sappiamo che il suo desiderio è quello di andarsene ma finché non ci arriverà un’offerta ragionevole rimarrà qua. In questi giorni il suo comportamento è sempre stato professionale, l’ho visto concentrato. Il suo caso è diverso da quello di Drinkwater, perché lui è uscito allo scoperto ed ha detto che vuole andarsene”.

La trattativa insomma è in fase di stallo. L’offerta della Roma di 35 milioni di euro per il calciatore algerino è stata giudicata insufficiente, ma Monchi non sembra voler giocare al rialzo: